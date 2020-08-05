Что входит в отчетные документы за гостиницу:

Кассовый чек с QR кодом Фирменный бланк (Форма 3Г) Копия свидетельства о регистрации общества с ограниченной ответственностью Счет фактура Прайс лист нашей гостиницы Копия справки о постановке на учет в налоговой инспекции

Готовый кассовый чек (образец) вы можете увидеть у нас на сайте. Он соответствует последним требованиям федерального законодательства, и проводится через онлайн-кассу.

Мы гарантируем

Быстрое изготовление документации

Мы готовы предоставить весь пакет необходимых документов в день обращения

Конкурентные цены

Стоимость наших услуг зависит от того, какой пакет документов Вы желаете приобрести.

Мы работаем с заказами от 1000 рублей.

Наша комиссия за предоставляемые услуги составляет от 5% до 15%.

Постоянным клиентам и на оптовые заказы мы предоставляем привлекательные скидки.

Безопасность сделки

Мы предоставляем своим клиентам исключительно подлинные бланки строгой отчётности и «живые» оригинальные печати отеля.

Берегите свои нервы, деньги и должности! Помните, что в случае подачи Вами в бухгалтерию отчетных документов, приобретенных недорого в недобросовестной фирме, Вы рискуете потерять не только деньги, ведь налоговая служба при выявлении таких документов в бухгалтерии может привлечь ответственное лицо к ответственности!

Полную конфиденциальность

Мы не передаем полученную от Вас информацию третьим лицам. Все личные данные наших клиентов хранятся на защищенном сервере компании в зашифрованном виде.

Качество

Мы дорожим своей репутацией и ценим положительные отзывы от наших клиентов, поэтому всегда качественно выполняем порученную нам работу.

Стоимость услуг

Стоимость предоставляемых по Вашему запросу документов зависит от того, какие проверки им предстоит пройти.

Так, например, наша комиссия за полный пакет документации для предоставления отчета по командировке только с 1 контуром проверки QR-кода в программе ФНС, будет составлять: 10% – на сумму заказа меньше 100 000 рублей

7% – на сумму заказа свыше 100 000 рублей

6% – на сумму свыше 200 000 рублей

5% – на сумму свыше 300 000 рублей. Минимальный заказ на такие услуги – 1 500 рублей.

За пакет отчетных по командировке документов, готовых к любым видам проверок, размер нашей комиссии составит: 15% – на сумму заказа меньше 100 000 рублей

14% – на сумму заказа свыше 100 000 рублей

13% – на сумму свыше 200 000 рублей

12% – на сумму свыше 300 000 рублей.

Стоимость доставки

Стоимость доставки готового комплекта документов до указанной Вами станции метро составит 200 рублей.

Доставка по указанному Вами адресу «до дверей» будет стоить от 300 до 700 рублей.

Отправка документов силами выбранной Вами курьерской службы будет зависит от цен, установленных транспортной компанией.