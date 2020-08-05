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ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
ГОСТИНИЧНЫЕ ЧЕКИ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
Оформляя в нашей компании официальную документацию на гостиничные услуги, Вы можете быть уверены, что все документы пройдут любые проверки, а у бухгалтера и инспектора ФНС не возникнет к Вам никаких претензий по расходам, даже если во время командировки Вы сэкономили на проживании в отеле!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Официальные документы с QR-кодом
Предоставляемые по Вашему запросу чеки будут иметь подлинный QR-код, наличие которого гарантирует прохождение любых проверок в бухгалтерии Вашего предприятия и ФНС
Гостиничные чеки с гарантией подтверждения
Вы можете быть уверены, что любой запрос из Вашей бухгалтерии по телефону или электронной почте мы подтвердим факт Вашего проживания в указанной в документах гостинице
Внесение клиента в базу отеля
Каждый обратившийся к нам клиент будет внесен в базу отеля в качестве проживающего на указанный в предоставленных нами документах период времени
Доставку пакета документов до дверей
Вы можете быть уверены, что Наш курьер доставит для Вас все необходимые документы по указанному Вами адресу. Если Вы уже покинули город, документы будут отправлены в любую точку мира
Гостиничные чеки c подтверждением
Мы предоставим Вам гостиничные чеки в Санкт-Петербурге за минимальную оплату 7%-15% от суммы чека, просто позвоните нам по телефону 8(911) 775-08-11 и мы подготовим для Вас подлинные документы от нашего отеля, заполнив форму заказа на нашем сайте Вам будет предоставлена скидка! На официальный запрос вашей организации, вышлем 100% подтверждение!
Какие документы вы получите:
Что входит в отчетные документы за гостиницу:
Кассовый чек с QR кодом
Фирменный бланк (Форма 3Г)
Копия свидетельства о регистрации общества с ограниченной ответственностью
Счет фактура
Прайс лист нашей гостиницы
Копия справки о постановке на учет в налоговой инспекции
Готовый кассовый чек (образец) вы можете увидеть у нас на сайте. Он соответствует последним требованиям федерального законодательства, и проводится через онлайн-кассу.
Мы гарантируем
Быстрое изготовление документации
Мы готовы предоставить весь пакет необходимых документов в день обращения
Конкурентные цены
Стоимость наших услуг зависит от того, какой пакет документов Вы желаете приобрести.
- Мы работаем с заказами от 1000 рублей.
- Наша комиссия за предоставляемые услуги составляет от 5% до 15%.
- Постоянным клиентам и на оптовые заказы мы предоставляем привлекательные скидки.
Безопасность сделки
Мы предоставляем своим клиентам исключительно подлинные бланки строгой отчётности и «живые» оригинальные печати отеля.
Берегите свои нервы, деньги и должности! Помните, что в случае подачи Вами в бухгалтерию отчетных документов, приобретенных недорого в недобросовестной фирме, Вы рискуете потерять не только деньги, ведь налоговая служба при выявлении таких документов в бухгалтерии может привлечь ответственное лицо к ответственности!
Полную конфиденциальность
Мы не передаем полученную от Вас информацию третьим лицам. Все личные данные наших клиентов хранятся на защищенном сервере компании в зашифрованном виде.
Качество
Мы дорожим своей репутацией и ценим положительные отзывы от наших клиентов, поэтому всегда качественно выполняем порученную нам работу.
Стоимость услуг
Стоимость предоставляемых по Вашему запросу документов зависит от того, какие проверки им предстоит пройти.
Так, например, наша комиссия за полный пакет документации для предоставления отчета по командировке только с 1 контуром проверки QR-кода в программе ФНС, будет составлять:
- 10% – на сумму заказа меньше 100 000 рублей
- 7% – на сумму заказа свыше 100 000 рублей
- 6% – на сумму свыше 200 000 рублей
- 5% – на сумму свыше 300 000 рублей.
Минимальный заказ на такие услуги – 1 500 рублей.
За пакет отчетных по командировке документов, готовых к любым видам проверок, размер нашей комиссии составит:
- 15% – на сумму заказа меньше 100 000 рублей
- 14% – на сумму заказа свыше 100 000 рублей
- 13% – на сумму свыше 200 000 рублей
- 12% – на сумму свыше 300 000 рублей.
Стоимость доставки
Стоимость доставки готового комплекта документов до указанной Вами станции метро составит 200 рублей.
Доставка по указанному Вами адресу «до дверей» будет стоить от 300 до 700 рублей.
Отправка документов силами выбранной Вами курьерской службы будет зависит от цен, установленных транспортной компанией.
Наши преимущества
Основные расходы в командировке – это, конечно же, проживание. Главным документом, по которому бухгалтерия будет начислять сотруднику командировочные, является чек на проживание в гостинице. Но часто случается так, что возможности предоставить чек, просто нет. Это может произойти, если вам пришлось по каким-либо обстоятельствам остановиться в доме знакомых или человека, который сдаёт жилье. Чек на гостиницу может быть просто утерян или не взят по халатности, а также в случае, если выселение происходило ночью, при спешке. В любом случае, мы готовы помочь вам, и предлагаем купить гостиничные чеки в Санкт-Петербурге по очень выгодной цене. Всего за 7–15% от стоимости проживания.
Доставка по городу
С нами работать выгодно! Мы предлагаем купить чеки на гостиницу с бесплатной доставкой по городу. Для тех, кто обращается повторно, предусмотрены скидки.
100% гарантия подтверждения
Подтверждения проживания 100%. Мы осуществляем не просто изготовление гостиничных чеков, но и фиксируем факт проживания в архив гостиницы.
Документы на любые даты
Самостоятельно установите нужную дату, цену номера в сутки и перечень дополнительных отчетных документов за проживание в гостинице.
Оплата при получении
Никакого риска. Оплата происходит только после того, как вы получите документы на руки и убедитесь в их подлинности.
Делаем документы за час
Вы можете получить документы уже через час после обращения. Срок доставки будет зависеть от времени обращения и вашего местоположения.
Скидки постоянным клиентам
При повторном обращении вы получите выгодную скидку. Мы заинтересованы в постоянных клиентах и всегда идём им навстречу.
Отзывы клиентов
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Часто задаваемые вопросы: